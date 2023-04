Arriva il ddl anti vandali | sanzioni fino a 60mila euro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Clima, arriva ddl di FdI contro eco-vandali: carcere per chi imbratta beni culturali [a cura della redazione Politi… - LaStampa : “Carcere per chi imbratta i beni culturali”: arriva il ddl di FdI contro gli “eco-vandali” - 271Anto : RT @repubblica: Clima, arriva ddl di FdI contro eco-vandali: carcere per chi imbratta beni culturali [a cura della redazione Politica] http… - giovannidicaro : Dopo il decreto 'rave party' e la lotta serrata ai grilli, arriva ddl contro gli eco-attivisti che imbrattano beni… - infoitinterno : Il primo Def del governo Meloni al Cdm. Arriva anche il ddl anti -

Un disegno di legge che già viene definito "anti vandali", con un occhio ai lanci di vernice lavabili degli attivisti per il clima. La bozza del ministro della cultura Sangiulianoin Consiglio dei Ministri e prevede al di là delle conseguenze penali, una sanzione amministrativa da 20mila a 60mila euro per chi distrugga disperda o deteriori rendendoli in tutto o in parte ...Quindi se in una scuola sial 51% + 1 di ragazzi musulmani va bene che il Padre Nostro sia sostituito dalla lettura del Corano O facciamo unper convertirli Leggi anche Crocifisso in ...Leggi anche Migranti, raffica di sbarchi: 700 in arrivo al porto di CataniaFdi contro 'eco - vandali', carcere per chi imbratta beni culturali Con una nota Palazzo Chigi stamane ha ...

Arriva ddl Fdi contro «eco-vandali», carcere per chi imbratta i beni culturali Il Sole 24 ORE

Una crescita leggermente migliore di quanto previsto pochi mesi fa, con il Pil che quest'anno salirà dell'1%, contro lo 0,6% fissato come obiettivo nella Nota di aggiornamento al Def dello scorso ...Più di 3 miliardi le risorse da utilizzare, per una sola misura, per esempio contro il caro bollette, se ce ne sarà ancora bisogno ...