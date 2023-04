ARRIVA (E FUGGE VIA) ABBONAMENTO AL BUIO! (Di martedì 11 aprile 2023) Da oggi e soltanto fino al 7 maggio una golosa offerta a sorpresa e a tempo per la prossima stagione 2023/2024. Per spegnere il caro vita e accendere la voglia di teatro. Caro bolletta, caro tutto… Un ritornello che ormai ci ossessiona e condiziona. Il Martinitt invita però a non spegnere la luce che una, tante commedie possono portare nella vita di ognuno di noi. Ed emette fin da oggi l’unica “bolletta” che pagherete volentieri: una speciale anteprima abbonamenti sulla stagione indoor, ancora segreta, che partirà il prossimo autunno… Un bello sconto per chi acquista a scatola chiusa. Una busta dal contenuto ancora sigillato, per chi ama le sorprese. Che, garantito, non mancheranno… Ben 12 commedie (l’intera stagione) a 100 e 110 euro, contro i 130 e 140 da listino, rispettivamente per l’ABBONAMENTO infrasettimanale e quello weekend. Emozionante come un ... Leggi su milano-notizie (Di martedì 11 aprile 2023) Da oggi e soltanto fino al 7 maggio una golosa offerta a sorpresa e a tempo per la prossima stagione 2023/2024. Per spegnere il caro vita e accendere la voglia di teatro. Caro bolletta, caro tutto… Un ritornello che ormai ci ossessiona e condiziona. Il Martinitt invita però a non spegnere la luce che una, tante commedie possono portare nella vita di ognuno di noi. Ed emette fin da oggi l’unica “bolletta” che pagherete volentieri: una speciale anteprima abbonamenti sulla stagione indoor, ancora segreta, che partirà il prossimo autunno… Un bello sconto per chi acquista a scatola chiusa. Una busta dal contenuto ancora sigillato, per chi ama le sorprese. Che, garantito, non mancheranno… Ben 12 commedie (l’intera stagione) a 100 e 110 euro, contro i 130 e 140 da listino, rispettivamente per l’infrasettimanale e quello weekend. Emozionante come un ...

