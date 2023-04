“Arriva Baby 4”. Festa grande a Canale 5: la coppia aspetta il quarto figlio (Di martedì 11 aprile 2023) Temptation Island, Arriva il quarto figlio per una coppia storica del programma. “Baby 4”, lo chiama lei nel post di annuncio che dopo poco è stato assalito da like e congratulazioni da parte dei fan. La bella notizia è Arrivata il giorno di Pasquetta, con un tenere video a cui partecipa tutta la famiglia e una lunga didascalia per rendere nota la nuova dolce attesa. Dopo Beatrice, Adria ed Enea ci sarà un nuovo fiocco da appendere alla porta di casa degli ex Temptation Island: lei è da poco entrata nel terzo mese di gravidanza. “Oggi mi hanno donato 4 margherite – si legge nel post – Beatrice La primogenita, Enea il secondogenito ed Adrietta l’ultima. Si è aggiunto anche il papà, me ne ha consegnata un’altra”. Leggi anche: “Dobbiamo dirlo”. Temptation Island, decisione ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Temptation Island,ilper unastorica del programma. “4”, lo chiama lei nel post di annuncio che dopo poco è stato assalito da like e congratulazioni da parte dei fan. La bella notizia èta il giorno di Pasquetta, con un tenere video a cui partecipa tutta la famiglia e una lunga didascalia per rendere nota la nuova dolce attesa. Dopo Beatrice, Adria ed Enea ci sarà un nuovo fiocco da appendere alla porta di casa degli ex Temptation Island: lei è da poco entrata nel terzo mese di gravidanza. “Oggi mi hanno donato 4 margherite – si legge nel post – Beatrice La primogenita, Enea il secondogenito ed Adrietta l’ultima. Si è aggiunto anche il papà, me ne ha consegnata un’altra”. Leggi anche: “Dobbiamo dirlo”. Temptation Island, decisione ...

