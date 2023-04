Arrestato l’ex medico della Virtus Bologna Giampaolo Amato: è accusato di aver ucciso la moglie con un cocktail di farmaci (Di martedì 11 aprile 2023) Una benzodiazepina e un anestetico ospedaliero per uccidere la moglie. Non morì per cause naturali Isabella Linsalata, medico bolognese, il 31 ottobre di due anni fa: ad ammazzarla fu un cocktail di farmaci somministrato dal marito, Giampaolo Amato, 64 anni, oftalmologo e già medico sociale della Virtus Bologna. È questa l’ipotesi avanzata dalla procura di Bologna che, a distanza di un anno e mezzo dalla morte di Linsalata, ha chiesto e ottenuto l’arresto di Amato a valle di accertamenti medico-legali e indagini dei carabinieri che hanno permesso di ricostruire come morì la dottoressa, specializzata in ginecologia e ostetricia. A ucciderla, secondo l’ipotesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Una benzodiazepina e un anestetico ospedaliero per uccidere la. Non morì per cause naturali Isabella Linsalata,bolognese, il 31 ottobre di due anni fa: ad ammazzarla fu undisomministrato dal marito,, 64 anni, oftalmologo e giàsociale. È questa l’ipotesi avanzata dalla procura diche, a distanza di un anno e mezzo dalla morte di Linsalata, ha chiesto e ottenuto l’arresto dia valle di accertamenti-legali e indagini dei carabinieri che hanno permesso di ricostruire come morì la dottoressa, specializzata in ginecologia e ostetricia. A ucciderla, secondo l’ipotesi ...

