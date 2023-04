Arlington road | l' inganno | il professore vedovo e i suoi vicini

(Di martedì 11 aprile 2023)L'Sky Cinema suspense ore 21 Con Jeff Bridges, Tim Robbins, Sinead Cusack. Regia di John Patterson. Produzione USA 1999. Durata: 2 ore LA TRAMA Unè da poco rimastoe trova un qualche conforto nella compagnia di una simpatica didi casa. Non sa che i due sono efferati terroristi e che progettano un attentato. Quando lo capisce forse è troppo tardi perchè la coppia sta progettando le cose in modo da far passare lui per il bombarolo. PERCHE' VEDERLO perchè la storia è avvincente e benissimo scritta (da Stirling Silliphant) e il trio d'interpreti è scelto veramente ad hoc (Bridges col suo look all american, Robbins e la Cusack anche loro col look ma nel caso specifico ingannevolissimoi).

