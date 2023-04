Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimoranet : Arese (Milano), esplode una 'bacchetta magica' luminosa acquistata online simile a quella di Harry Potter: bimbo di… - MediasetTgcom24 : Arese, esplode la bacchetta magica di Harry Potter: bimbo ferito a una mano #harrypotter #incidente #arese… - GiannettiMarco : RT @repubblica: Gioca con una bacchetta 'magica' che gli esplode in mano: bambino di 11 anni ferito ad Arese [di Massimo Pisa] https://t.co… - TuttoSuMilano : RT @RADIOBRUNO1: Il bambino stava giocando quando si è verificata l'esplosione #Arese #Milano #incidente #giocattolo #bambino #RadioBruno… - pirata_21 : Arese, esplode bacchetta di Harry Potter: ferito bambino. Ispezione dei Nas da Olivander a Diagon Alley. -

Leggi Anche Taranto, raccoglie petardo che poi: bimbo di 8 anni perde dita L'11enne risulta ancora ricoverato al San Gerardo di Monza. I carabinieri intervenuti sul caso hanno constatato che ...Il piccolo, nato a Busto Arsizio, si trovava nel suo appartamento diinsieme ai suoi genitori ... Nei film di Harry Potter ci sono delle scene in cui la bacchetta magicanelle mani dei ...Un bambino di 11 anni è rimasto ferito ad, in provincia di Milano, mentre stava giocando in casa con una bacchetta magica giocattolo ispirata a quelle di Harry Potter. L'oggetto gli è esploso in mano provocandogli lesioni a una mano. Il ...

Arese, esplode bacchetta giocattolo di Harry Potter: bambino ferito Sky Tg24

L'11enne ricoverato al San Gerardo di Monza. Ancora da stabilire le cause dell'incidente Il bambino stava giocando con una sorta di "bacchetta magica" luminosa che era stata acquistata online, quando ...Ad Arese, in provincia di Milano, un ragazzino di 11 anni è rimasto ferito gravemente a una mano mentre giocava con una bacchetta che gli è esplosa tra le mani ...