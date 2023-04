Anya Taylor-Joy | Ho imparato a parlare inglese anche grazie a School of Rock

(Di martedì 11 aprile 2023) L'attrice-Joy ha spiegato perchéof, film con star Jack Black, è stato particolarmente importante nella sua vita.-Joy ha svelato uno dei motivi per cui è stata così entusiasta nell'incontrare Jack Black lavorando a Super Mario Bros. Il Film e ha a che fare con il suo amore perof. L'attrice, intervistata da Buzzfeed UK, ha infatti svelato che rivedere più volte il lungometraggio con star il collega l'ha aiutata a imparare l'quando si è trasferita da bambina a Londra. L'interprete della principessa Peach,-Joy ha raccontato: "Nella scuola che ho frequentato quando mi sono trasferita per la prima volta a Londra si proiettava ...

Anya Taylor-Joy, è la voce di Peach in Super Mario Bros Elle

