Antonio di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Paola

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne! Come sempre – a partire dalle 14.45 su Canale 5 – Maria De Filippi è pronta a regalare tante, frizzanti emozioni ai propri affezionati telespettatori. Al centro dello studio c'è la signora Paola che racconta come sta andando la frequentazione con Antonio, ecco cosa sappiamo di lui!

Chi è Antonio, il corteggiatore di Paola

Antonio ha 61 anni, è nonno ed è in pensione da un paio di anni. L'uomo è reduce da una separazione da circa un anno ma adesso sta conoscendo la signora Paola. Tra i due le cose sembrano andare per il verso giusto. Sono usciti diverse volte insieme ed è scattato anche un bacio! L'uomo sembra dunque intenzionato a proseguire la conoscenza con Paola anche se ...

