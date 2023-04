Antonio Cassano risponde a Mourinho | i motivi del litigio e il rovente affronto

Leggi su oasport

(Di martedì 11 aprile 2023) Josénon si sono mai troppo amati. Forse è colpa delle loro personalità straripanti, che vanno spesso in conflitto. Inevitabile quando due animali da palcoscenico si incontrano e si scontrano, dentro o fuori dal campo. A fatti oppure a parole. L’ultimo bisticcio tra il tecnico lusitano e l’ex fantasista della Roma e Real Madrid, tra le altre, è scaturito nei giorni scorsi. La miccia sono state le parole utilizzate daper descrivere l’operato di Mou in un’intervista alla Bobo TV. “è solo cinema, una volta era un grande allenatore ma oggi per me se allena il Real Madrid o la San Martinese non fa differenza”. Una frase già di per sé forte. E resa ancor più incendiaria dal paragone con Maurizio Sarri, l’uomo che guida la squadra sull’altra sponda del Tevere: la ...