Anpi Benevento | venerdì un seminario su Beppe Fenoglio

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti14 aprile 2023, alle ore 17.00, nella Sala “G. Di Vittorio” della Cgil diin via Leonardo Bianchi, 9 Marialaura Simeone, all’interno del sesto ciclo di seminari dell’di, discuterà dell’opera dinel centenario della nascita.(1922-1963), scrittore schivo ed estraneo agli ambienti culturali italiani, dopo aver lasciato l’esercito, si arruolò nelle formazioni partigiane delle Langhe. Dopo una breve esperienza in una brigata d’ispirazione comunista, si unì agli “azzurri” di Mango, con cui partecipò alla liberazione di Alba il 10 ottobre 1944 e alla sua difesa fino al 2 novembre (episodio raccontato ne I ventitré giorni della città di Alba). Se c’è una frase che ...

