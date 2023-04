Hanno preso giocatori moderni come Kim e, possono giocare come vogliono contro qualsiasi ... Il primo anno non giocò mai, ma lavorava come unper arrivare al suo momento. E' un ragazzo d'...... chiedendo in giro poi ho saputo che lavorava in allenamento come unper poter giocare. E' un ... Raddoppiando su di lui, poi si liberano spazi per Mario Rui o Zielinski e. Penso che all'...Hanno preso giocatori moderni come Kim e, possono giocare come vogliono contro qualsiasi ... Il primo anno non giocò mai, ma lavorava come unper arrivare al suo momento. E' un ragazzo d'...

Anguissa pazzo dei tifosi del Napoli: avete visto cosa ha fatto Spazio Napoli

Probabili formazioni 29^ giornata Serie A - Possibile turnover in casa Inter e Napoli: Inzaghi e Spalletti valutano cambi pensando alla Champions ...