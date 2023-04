ANGI | Innovation Cybersecurity Summit il 12 aprile Appuntamento a Palazzo Wedekind con il gotha delle istituzioni e delle imprese

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 aprile 2023) Innovazione, difesa e cybersicurezza. Questi gli importanti temi che saranno oggetto dell’importante manifestazione indetta per il 12p.v. denominata “”. L’si terrà presso la prestigiosa cornice dia Roma. L’iniziativa è promossa dall’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, con il patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, di AIPSA, di Cyber 4,0Competer Center, Cyber Area e con la partnership strategica di Women4Cyber Italia. La conferenza punta ad evidenziare il ruolo dell’innovazione, della difesa e della sicurezza cibernetica come chiavi di volta per ...