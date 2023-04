Andrea Papi ucciso dall'orso, la dura risposta della fidanzata a Selvaggia Lucarelli: 'Siete voi gli animali'. Cosa è successo (Di martedì 11 aprile 2023) La fidanzata di Andrea Papi , il ragazzo di 26 anni ucciso da un orso nei boschi del Trentino , ha dato una dura risposta a Selvaggia Lucarelli , che era intervenuta sui social commentando la tragica ... Leggi su leggo (Di martedì 11 aprile 2023) Ladi, il ragazzo di 26 annida unnei boschi del Trentino , ha dato una, che era intervenuta sui social commentando la tragica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Nel parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, la convivenza tra uomini e orsi è più pacifica, anche grazie ad alc… - Agenzia_Ansa : La famiglia di Andrea Papi, il runner di 26 anni morto per l'aggressione da parte di un orso nei boschi sopra Calde… - fanpage : La famiglia di Andrea Papi denuncerà la provincia di Trento e lo Stato per aver reintrodotto in Trentino gli orsi - OttaviDeborah : RT @serebellardinel: Encomiabile la mamma di #AndreaPapi che nonostante stia vivendo la devastazione di un dolore immenso come quello della… - infoitinterno : Andrea Papi: domani i funerali, lumini accesi sulle finestre delle case in val di Sole -