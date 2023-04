Ancora una notte tranquilla per Berlusconi al San Raffaele (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Un'altra notte trascorsa “tranquilla” per Silvio Berlusconi che da mercoledì scorso si trova ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per una polmonite insorta come conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica di cui il Cavaliere soffre da anni. Lo fanno sapere fonti dell'ospedale, precisando che per il momento non sono previsti bollettini medici di aggiornamento sulle condizioni di salute dell'ex premier. Intanto arriva dalla Grecia una nuova testimonianza di vicinanza all'ex premier. “Forza Silvio da Sasà di Re Mykonos”: è lo striscione affisso sulla cancellata del San Raffaele (lato via Olgettina 60) da Salvatore, un 'supporter' del Cav. “Sono qui per dimostrare la mia vicinanza a Berlusconi - racconta Sasà, proprietario di un locale a Mykonos, mentre armeggia con lo scotch - È un ... Leggi su agi (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Un'altratrascorsa “” per Silvioche da mercoledì scorso si trova ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per una polmonite insorta come conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica di cui il Cavaliere soffre da anni. Lo fanno sapere fonti dell'ospedale, precisando che per il momento non sono previsti bollettini medici di aggiornamento sulle condizioni di salute dell'ex premier. Intanto arriva dalla Grecia una nuova testimonianza di vicinanza all'ex premier. “Forza Silvio da Sasà di Re Mykonos”: è lo striscione affisso sulla cancellata del San Raffaele (lato via Olgettina 60) da Salvatore, un 'supporter' del Cav. “Sono qui per dimostrare la mia vicinanza a- racconta Sasà, proprietario di un locale a Mykonos, mentre armeggia con lo scotch - È un ...

