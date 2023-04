Anche Mattarella a Ciampino per accogliere il feretro di Alessandro Parini. La procura disporrà l’autopsia per accertare le cause della morte (Di martedì 11 aprile 2023) La salma di Alessandro Parini sta rientrando in Italia. Come atteso, è decollato dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv l’aereo di Stato che riporta in patria il feretro dell’avvocato 35enne ucciso in un attentato sul lungomare di Tel Aviv la sera di venerdì scorso, all’inizio di quella che doveva essere una breve vacanza in Israele per il weekend di Pasqua. Ad attenderlo a Ciampino ci saranno i familiari e gli amici che erano con lui a Tel Aviv. Ma Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima della partenza del volo da Israele, a quanto si apprende, c’è stata una breve cerimonia con una benedizione da parte di padre Davide Meli, cancelliere del Patriarcato latino di Gerusalemme. l’autopsia e il ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) La salma dista rientrando in Italia. Come atteso, è decollato dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv l’aereo di Stato che riporta in patria ildell’avvocato 35enne ucciso in un attentato sul lungomare di Tel Aviv la sera di venerdì scorso, all’inizio di quella che doveva essere una breve vacanza in Israele per il weekend di Pasqua. Ad attenderlo aci saranno i familiari e gli amici che erano con lui a Tel Aviv. Mail presidenteRepubblica Sergio. Primapartenza del volo da Israele, a quanto si apprende, c’è stata una breve cerimonia con una benedizione da parte di padre Davide Meli, cancelliere del Patriarcato latino di Gerusalemme.e il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Apre anche a Monza PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici. Il presidente della Repubblica Sergio Ma… - repubblica : Giornata dell'autismo, Mattarella inaugura PizzAut a Monza, c'è anche Elio con il figlio: 'Sono uno di voi, tutti d… - chetempochefa : 'La Russa ha una fortuna e anche gli italiani, grazie al Presidente Mattarella : che al Senato siede Liliana Segre.… - Giornaleditalia : #AlessandroPariniTalAvivmattarella Alessandro Parini, la salma torna in Italia: all’aeroporto di Ciampino c’è anche… - bizcommunityit : Anche Mattarella a Ciampino per accogliere il feretro di Alessandro Parini. La procura disporrà l'autopsia per acce… -