Ancelotti a Maldini: «Ci vediamo a Instanbul» (Di martedì 11 aprile 2023) Paolo Maldini e Carlo Ancelotti sono due grandi nomi della storia del calcio internazionale, ma sono anche due grandi amici. Secondo alcune indiscrezioni lanciate dai giornali spagnoli, lo storico capitano del Milan, attuale direttore dell’area tecnica, e l’attuale allenatore del Real Madrid si sono sentiti al telefono dopo i sorteggi. Una volta che è stato reso pubblico il tabellone dei quarti di finale, mostrando il percorso, Ancelotti ha chiamato Maldini: «Paolo, ci vediamo a Instanbul, va bene?» Maldini ha inoltre aggiunto un motivo per cui avrebbe timore di affrontare Carlo Ancelotti in una possibile finale: «Il problema è che Ancelotti, ora al Real Madrid, ha anche una questione in sospeso a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) Paoloe Carlosono due grandi nomi della storia del calcio internazionale, ma sono anche due grandi amici. Secondo alcune indiscrezioni lanciate dai giornali spagnoli, lo storico capitano del Milan, attuale direttore dell’area tecnica, e l’attuale allenatore del Real Madrid si sono sentiti al telefono dopo i sorteggi. Una volta che è stato reso pubblico il tabellone dei quarti di finale, mostrando il percorso,ha chiamato: «Paolo, ci, va bene?»ha inoltre aggiunto un motivo per cui avrebbe timore di affrontare Carloin una possibile finale: «Il problema è che, ora al Real Madrid, ha anche una questione in sospeso a ...

