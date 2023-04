Amsterdam, è rivolta di prostitute e residenti per il trasferimento del quartiere a luci rosse (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr – “Non farlo, così ci rovinerai il mercato”. E’ quello che hanno pensato le prostitute di Amsterdam, una volta appreso il progetto del sindaco della capitale olandese: chiudere il celebre quartiere a luci rosse, in pieno centro città, per sostituirlo con un “centro erotico” da realizzare in periferia. Dalla rabbia alla contestazione di piazza, il passo è come sempre breve. Ecco allora che ad Amsterdam è scoppiata la rivolta di prostitute e residenti che hanno iniziato a manifestare in centinaia contro il progetto del primo cittadino, Femke Halsema. Le prime temono di essere tagliate fuori dal “giro” turistico, i secondi di ritrovarsi a vivere in un quartiere trasformato in un “enorme ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr – “Non farlo, così ci rovinerai il mercato”. E’ quello che hanno pensato ledi, una volta appreso il progetto del sindaco della capitale olandese: chiudere il celebre, in pieno centro città, per sostituirlo con un “centro erotico” da realizzare in periferia. Dalla rabbia alla contestazione di piazza, il passo è come sempre breve. Ecco allora che adè scoppiata ladiche hanno iniziato a manifestare in centinaia contro il progetto del primo cittadino, Femke Halsema. Le prime temono di essere tagliate fuori dal “giro” turistico, i secondi di ritrovarsi a vivere in untrasformato in un “enorme ...

