Amici 22, perché Alessandra Celentano al serale indossa delle parrucche? “La spiegazione è pratica”, parla la Maestra (Di martedì 11 aprile 2023) Durante il serale di Amici 22, Alessandra Celentano ha sfoggiato diverse parrucche sorprendendo il pubblico a casa. Dal taglio cortissimo color argento fino al più iconico caschetto nero, stile Valentina, protagonista della omonino fumetto di Guido Crepax. I suoi look di certo non sono passati inosservati, tant’è che la conduttrice Maria De Filippi, ad inizio puntata, non perde occasione per commentarli e fare i complimenti alla Maestra. Ecco quindi che la coreografa, durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato la scelta di indossare delle parrucche in occasione del serale del talent show. A quanto pare, si tratterebbe di semplice comodità: A me le parrucche sono sempre ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 aprile 2023) Durante ildi22,ha sfoggiato diversesorprendendo il pubblico a casa. Dal taglio cortissimo color argento fino al più iconico caschetto nero, stile Valentina, protagonista della omonino fumetto di Guido Crepax. I suoi look di certo non sono passati inosservati, tant’è che la conduttrice Maria De Filippi, ad inizio puntata, non perde occasione per commentarli e fare i complimenti alla. Ecco quindi che la coreografa, durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato la scelta direin occasione deldel talent show. A quanto pare, si tratterebbe di semplice comodità: A me lesono sempre ...

