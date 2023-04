Amici 22, compleanno speciale per Angelina Mango: ecco la commovente lettera da parte di Federica Andreani (Di martedì 11 aprile 2023) Ad Amici 22, compleanno speciale per Angelina Mango, la figlia del compianto cantante Mango, che è stata sorpresa con una tenerissima lettera da Federica Andreani. Le due cantanti, infatti, sono sempre state particolarmente unite nel corso del talent di Maria De Filippi. Ma, soprattutto dopo l’uscita di Piccolo G, fidanzato con Federica, Angelina e la ragazza sono più unite che mai. Ed ecco dunque che in occasione del compleanno di Angelina, Federica ha voluto dedicarle dolci parole scritte di suo pugno su un foglio bianco. Ci ha pensato la stessa Federica a leggerle la lettera che aveva scritto, ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 aprile 2023) Ad22,per, la figlia del compianto cantante, che è stata sorpresa con una tenerissimada. Le due cantanti, infatti, sono sempre state particolarmente unite nel corso del talent di Maria De Filippi. Ma, soprattutto dopo l’uscita di Piccolo G, fidanzato cone la ragazza sono più unite che mai. Eddunque che in occasione deldiha voluto dedicarle dolci parole scritte di suo pugno su un foglio bianco. Ci ha pensato la stessaa leggerle lache aveva scritto, ...

