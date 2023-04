America’s Cup, niente regate preliminari a Cagliari: scatta la protesta (Di martedì 11 aprile 2023) La Coppa America non va a Cagliari: è questa, sembra, la decisione per quanto riguarda le regate preliminari della competizione più antica al mondo. Il capoluogo sardo, ricordiamo, era fino a poco tempo fa tra le mete favorite per ospitare le World Series. La decisione, poi, di svolgere la prima tappa in Spagna, ha fatto scattare il dietrofront. regate preliminari, i retroscena sugli eventi di Cagliari “Avevamo raggiunto un accordo per portare a Cagliari, dal 12 al 15 ottobre, le World Series. Sono venuti in assessorato gli organizzatori e abbiamo raggiunto un accordo sulla parola per l’organizzazione della prima data della manifestazione in Europa a fronte di un finanziamento di 6 milioni e centomila euro”, ha spiegato l’assessore al Turismo Gianni ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 11 aprile 2023) La Coppa America non va a: è questa, sembra, la decisione per quanto riguarda ledella competizione più antica al mondo. Il capoluogo sardo, ricordiamo, era fino a poco tempo fa tra le mete favorite per ospitare le World Series. La decisione, poi, di svolgere la prima tappa in Spagna, ha fattore il dietrofront., i retroscena sugli eventi di“Avevamo raggiunto un accordo per portare a, dal 12 al 15 ottobre, le World Series. Sono venuti in assessorato gli organizzatori e abbiamo raggiunto un accordo sulla parola per l’organizzazione della prima data della manifestazione in Europa a fronte di un finanziamento di 6 milioni e centomila euro”, ha spiegato l’assessore al Turismo Gianni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Julianspoiler : RT @IteNovas: Doccia fredda per gli appassionati di #vela sardi: non saranno a #Cagliari le pre-regate dell'America's Cup, dopo un braccio… - Agricolturabio1 : RT @SardegnaG: Doccia fredda per gli appassionati di #vela sardi: non saranno a #Cagliari le pre-regate dell'America's Cup, dopo un braccio… - CupInfo : RT @IteNovas: Doccia fredda per gli appassionati di #vela sardi: non saranno a #Cagliari le pre-regate dell'America's Cup, dopo un braccio… - federvela : Oggi festeggiamo il compleanno di Enrico Chieffi, oro mondiale nel 1985 nella classe 470 e nel 1996 nella classe St… - Gianfra33984664 : RT @SardegnaG: Doccia fredda per gli appassionati di #vela sardi: non saranno a #Cagliari le pre-regate dell'America's Cup, dopo un braccio… -

Confcommercio - Federalberghi, chiarezza su World Series C.America "Lascia stupiti la notizia apparsa sugli organi di stampa riguardante il blocco del finanziamento da parte della Regione Sardegna per l'evento dell'America's Cup in programma a Cagliari il prossimo ottobre". Lo affermano, in un comunicato congiunto, Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, e Fausto Mura, presidente di ... La Regione rinuncia alla tappa cagliaritana dell'America's cup. L'evento avrebbe fruttato 14 milioni L'America's cup non si farà più a Cagliari . Per la seconda volta. La prima a causa della pandemia nel 2020, ora invece la decisione è stata presa dalla Regione che non ha gradito la scelta di Vilanova -... Mercedes, Allison estraneo allo sviluppo della W14 "Non è coinvolto, ha un ruolo attivo quando discutiamo delle strategie di lungo periodo , però attualmente sta dedicando il suo tempo ad altre attività, come il progetto dell'America's Cup e altri ... "Lascia stupiti la notizia apparsa sugli organi di stampa riguardante il blocco del finanziamento da parte della Regione Sardegna per l'evento dell'in programma a Cagliari il prossimo ottobre". Lo affermano, in un comunicato congiunto, Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, e Fausto Mura, presidente di ...L'non si farà più a Cagliari . Per la seconda volta. La prima a causa della pandemia nel 2020, ora invece la decisione è stata presa dalla Regione che non ha gradito la scelta di Vilanova -..."Non è coinvolto, ha un ruolo attivo quando discutiamo delle strategie di lungo periodo , però attualmente sta dedicando il suo tempo ad altre attività, come il progetto dell'e altri ... Niente America's Cup World Series a Cagliari, occasione persa Farevela