America’s Cup, niente regate preliminari a Cagliari: scatta la protesta (Di martedì 11 aprile 2023) La Coppa America non va a Cagliari: è questa, sembra, la decisione per quanto riguarda le regate preliminari della competizione più antica al mondo. Il capoluogo sardo, ricordiamo, era fino a poco tempo fa tra le mete favorite per ospitare le World Series. La decisione, poi, di svolgere la prima tappa in Spagna, ha fatto scattare il dietrofront. regate preliminari, i retroscena sugli eventi di Cagliari “Avevamo raggiunto un accordo per portare a Cagliari, dal 12 al 15 ottobre, le World Series. Sono venuti in assessorato gli organizzatori e abbiamo raggiunto un accordo sulla parola per l’organizzazione della prima data della manifestazione in Europa a fronte di un finanziamento di 6 milioni e centomila euro”, ha spiegato l’assessore al Turismo Gianni ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 11 aprile 2023) La Coppa America non va a: è questa, sembra, la decisione per quanto riguarda ledella competizione più antica al mondo. Il capoluogo sardo, ricordiamo, era fino a poco tempo fa tra le mete favorite per ospitare le World Series. La decisione, poi, di svolgere la prima tappa in Spagna, ha fattore il dietrofront., i retroscena sugli eventi di“Avevamo raggiunto un accordo per portare a, dal 12 al 15 ottobre, le World Series. Sono venuti in assessorato gli organizzatori e abbiamo raggiunto un accordo sulla parola per l’organizzazione della prima data della manifestazione in Europa a fronte di un finanziamento di 6 milioni e centomila euro”, ha spiegato l’assessore al Turismo Gianni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Cagliari perde l’America’s Cup. Maria Laura Orrù: “Non capiamo come sia potuto succedere” - infoitsport : America’s Cup a Cagliari, la Regione: ma le foto sono professionali? - SunshineCau : RT @insopportabile: La ricostruzione della vicenda della mancata organizzazione delle regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari. Tan… - PugliaStream : America's Cup, Brindisi in pole position dopo la rinuncia di Cagliari - PugliaStream : America's Cup, Brindisi in pole position dopo la rinuncia di Cagliari -

Mappe. Connessioni, talenti ed eccellenze. Make in Italy Entrato a far parte del team Luna Rossa Prada Pirelli grazie al progetto New Generation, ad Auckland la sua prima America's cup. Design & materia. il sughero h.16.30 con Carlos Veloso dos Santons, ... La Regione perde l'America's Cup, dagli uffici di Chessa una talpa racconta cosa è successo Gianni Chessa, sentito da Sardinia Post , dice che 'la situazione si può rimediare'. Ma ad oggi, 11 aprile 2023, la nostra Isola ha perso la vetrina dell' America's Cup , la fascia d'oro dello sport mondiale. Il celeberrimo evento, il più antico del pianeta, avrebbe dovuto fare tappa a Cagliari in autunno. Tra ottobre e novembre in una sorta di pre - ... Regione rinuncia a tappa sarda dell'America's cup, l'evento avrebbe fruttato 14 milioni L'America's cup non si farà più a Cagliari . Per la seconda volta. La prima a causa della pandemia nel 2020, ora invece la decisione è stata presa dalla Regione che non ha gradito la scelta di Vilanova -... Entrato a far parte del team Luna Rossa Prada Pirelli grazie al progetto New Generation, ad Auckland la sua prima. Design & materia. il sughero h.16.30 con Carlos Veloso dos Santons, ...Gianni Chessa, sentito da Sardinia Post , dice che 'la situazione si può rimediare'. Ma ad oggi, 11 aprile 2023, la nostra Isola ha perso la vetrina dell', la fascia d'oro dello sport mondiale. Il celeberrimo evento, il più antico del pianeta, avrebbe dovuto fare tappa a Cagliari in autunno. Tra ottobre e novembre in una sorta di pre - ...L'non si farà più a Cagliari . Per la seconda volta. La prima a causa della pandemia nel 2020, ora invece la decisione è stata presa dalla Regione che non ha gradito la scelta di Vilanova -... La Regione perde l'America's Cup, dagli uffici di Chessa una talpa ... SardiniaPost