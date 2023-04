Amarcord Napoli, accadde oggi (Di martedì 11 aprile 2023) Premessa: chi scrive non vuole rovinare questa attesa lunga oltre trent'anni, ma vive oggi una sensazione particolare, quasi kafkiana, perché esattamente un quarto di secolo fa... Da trentatré a...trentatré. L'ultima volta era nel torneo cadetto era stata nel 1965. Sabato 11 aprile 1998 a Parma pioveva. Anche il cielo piangeva, e non solo tifosi e giocatori partenopei. Con la sconfitta del Tardini infatti il Napoli tornava aritmeticamente in Serie B. Nell'explicit di quel campionato, sabato 16 maggio, uno striscione esposto in curva B reciterà: 'Ciao ma ritorneremo'. Quel sabato 11 aprile 1998 era la vigilia di Pasqua, ma la resurrezione del club azzurro sarà lunga. Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 11 aprile 2023) Premessa: chi scrive non vuole rovinare questa attesa lunga oltre trent'anni, ma viveuna sensazione particolare, quasi kafkiana, perché esattamente un quarto di secolo fa... Da trentatré a...trentatré. L'ultima volta era nel torneo cadetto era stata nel 1965. Sabato 11 aprile 1998 a Parma pioveva. Anche il cielo piangeva, e non solo tifosi e giocatori partenopei. Con la sconfitta del Tardini infatti iltornava aritmeticamente in Serie B. Nell'explicit di quel campionato, sabato 16 maggio, uno striscione esposto in curva B reciterà: 'Ciao ma ritorneremo'. Quel sabato 11 aprile 1998 era la vigilia di Pasqua, ma la resurrezione del club azzurro sarà lunga.

