Altro che innovatori della politica: Renzi e Calenda si separano come Totti ed Ilary (Di martedì 11 aprile 2023) come volevasi dimostrare, il Terzo Polo si sta sciogliendo. Colpa del riscaldamento globale, soprattutto degli animi, riscaldamento di nervi tra Renziani e calendiani. Due galli in un pollaio sono sempre stati troppi, è una legge di natura: si sapeva che prima o poi avrebbero cominciato a beccarsi, ma certo non immaginavamo così in fretta. E soprattutto, a spiazzare, è il livello del dibattito: il partito dei moderati si sta dilaniando su questioni di basso cabotaggio, si parla di piccole ripicche sui soldi da maneggiare, e il divorzio di Renzi da Calenda comincia a ricordarci in maniera inquietante quello tra Totti e Ilary, con gli avvocati sulla porta che chiedono indietro i rolex. Dei grandi principi etico-politici sui quali si andava costruendo la nuova creatura centrista, in ...

