Allusioni sessuali e "palpate": sospeso insegnante 40enne denunciato da quattro studentesse 13enni (Di martedì 11 aprile 2023) Un 40enne istruttore educativo nel servizio di sostegno socio-assistenziale è stato accusato di molestie sessuali durante l'orario di scuola da parte di diverse studentesse 13enni. Il Tribunale di Trieste giudicherà i fatti dopo aver raccolto le prove ed ascoltato le testimonianze delle giovanissime presunte vittime, intanto l'uomo è stato sospeso dall'attività scolastica e nei suoi confronti è stato imposto anche il divieto di avvicinamento a quattro tredicenni. Le due misure sono state eseguite il 31 marzo, lo scorso 5 aprile nel corso dell'interrogatorio di garanzia l'insegnante ha reso – secondo una nota della Procura – "significative ammissioni". Gli episodi sarebbero avvenute in una scuola. Le indagini, partite dopo le segnalazioni fatte da due ragazzine ad altri ...

