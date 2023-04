Allenarsi quando si ha poco tempo è possibile? La risposta è nelle attività quotidiane e nel Crowd jogging (Di martedì 11 aprile 2023) I ritmi imposti dalla vita moderna, tra lavoro al PC, spostamento nei mezzi e pochissimo svago trascorso stancamente spesso al cellulare o davanti alla TV, costringono a un considerevole periodo di tempo caratterizzato da sedentarietà eccessiva. Per dovere, piacere o semplicemente stanchezza, si rischia di passare anche tutta la giornata sulla sedia, riducendo l’attività fisica a pochissimo tempo. Gli esperti spesso suggeriscono di ritagliarsi almeno un’ora al giorno da dedicare allo sport. Magari una seduta di fitness, una pedalata al parco o una camminata veloce possono aiutare a contrastare un po’ della vita sedentaria a cui si è spesso costretti. Un ottimo modo sarebbe quello di compiere i famosi 10 mila passi al giorno, monitorati con l’ausilio di un contapassi, presente nella maggior parte degli orologi fitness in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 aprile 2023) I ritmi imposti dalla vita moderna, tra lavoro al PC, spostamento nei mezzi e pochissimo svago trascorso stancamente spesso al cellulare o davanti alla TV, costringono a un considerevole periodo dicaratterizzato da sedentarietà eccessiva. Per dovere, piacere o semplicemente stanchezza, si rischia di passare anche tutta la giornata sulla sedia, riducendo l’fisica a pochissimo. Gli esperti spesso suggeriscono di ritagliarsi almeno un’ora al giorno da dedicare allo sport. Magari una seduta di fitness, una pedalata al parco o una camminata veloce possono aiutare a contrastare un po’ della vita sedentaria a cui si è spesso costretti. Un ottimo modo sarebbe quello di compiere i famosi 10 mila passi al giorno, monitorati con l’ausilio di un contapassi, presente nella maggior parte degli orologi fitness in ...

