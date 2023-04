Allegri-Paredes, lite furiosa tra i due (Di martedì 11 aprile 2023) Una Pasquetta un po’ ad alta tensione in casa Juventus con Paredes che si sarebbe scagliato contro Allegri accendendo una lite furiosa Una Pasquetta un po’ ad alta tensione in casa Juventus con Paredes che si sarebbe scagliato contro Allegri accendendo una lite furiosa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il motivo sarebbe lo scarso minutaggio dell’argentino negli ultimi mesi post Mondiale. I compagni sarebbero intervenuti per calmarlo, ma il centrocampista poi avrebbe saltato anche il pranzo assieme alla squadra. Addio sempre più certo in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Una Pasquetta un po’ ad alta tensione in casa Juventus conche si sarebbe scagliato controaccendendo unaUna Pasquetta un po’ ad alta tensione in casa Juventus conche si sarebbe scagliato controaccendendo una. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il motivo sarebbe lo scarso minutaggio dell’argentino negli ultimi mesi post Mondiale. I compagni sarebbero intervenuti per calmarlo, ma il centrocampista poi avrebbe saltato anche il pranzo assieme alla squadra. Addio sempre più certo in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

