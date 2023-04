Allarme greenwashing per le compagnie aeree | «Ryanair e WizzAir inquinano più che mai» – Il rapporto

(Di martedì 11 aprile 2023) Lelow-costhanno già superato i livelli di emissioni inquinanti del 2019. Nonostante la promessa fatta dalledel settore, nel periodo buio dell’aviazione civile durante le fasi acute della pandemia di Covid-19, di ripartire in maniera più verde. Con 13,3 milioni di tonnellate di CO2 emessa,rimane la compagnia più inquinante d’Europa nel 2022, mentresi piazza ottava, con 3,7 milioni di tonnellate. A rendere note le cifre è undi Transport & Environment, la maggiore associazione europea di ong attive nel settore dei trasporti sostenibili. Il documento evidenzia anche come leche operano a lungo raggio non siano tornate a inquinare ai livelli ...

La tassonomia Ue T&E inoltre mette in guardia contro possibili operazioni di. Infatti, nonostante alle compagnie aeree vengano richiesti investimenti in velivoli più efficienti, questi ...Sono anni che Ener2Crowd.com si batte per contrastare il preoccupante fenomeno del,...piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico aveva lanciato l'in ...Sono anni che Ener2Crowd.com si batte per contrastare il preoccupante fenomeno del. ... Anche sugli 'alberi di facciata', Ener2Crowd.com aveva lanciato l'in occasione del primo ...

Allarme greenwashing per le compagnie aeree: «Ryanair e WizzAir ... Open

La Commissione ha proposto dei criteri comuni per contrastare il greenwashing e le asserzioni ambientali ingannevoli. Di cosa si tratta