Alla scoperta di “Magic Carpet”, il progetto dell’artista bergamasco Giulio Locatelli (Di martedì 11 aprile 2023) C’era una volta il tappeto Magico delle fiabe, che da sempre fa volare la fantasia dei sognatori di ogni età. Punta invece a unire arte e cura, pur mantenendo tutta l’evocatività di questo oggetto fantastico, il progetto “Magic Carpet” del giovane artista bergamasco Giulio Locatelli, in corso a Lodi e che culminerà tra poche settimane in un grande happening collettivo. L’idea di un tappeto Magico dalle tante connotazioni simboliche nasce nel 2020, durante la pandemia, quando Locatelli – attivo con il suo studio presso lo Spazio Fase di Alzano Lombardo – è costretto come tutti all’isolamento e all’assenza di contatto con le persone. Da lì la volontà di realizzare, non appena possibile, un lavoro partecipato, che mettesse al primo posto ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 aprile 2023) C’era una volta il tappetoo delle fiabe, che da sempre fa volare la fantasia dei sognatori di ogni età. Punta invece a unire arte e cura, pur mantenendo tutta l’evocatività di questo oggetto fantastico, il” del giovane artista, in corso a Lodi e che culminerà tra poche settimane in un grande happening collettivo. L’idea di un tappetoo dalle tante connotazioni simboliche nasce nel 2020, durante la pandemia, quando– attivo con il suo studio presso lo Spazio Fase di Alzano Lombardo – è costretto come tutti all’isolamento e all’assenza di contatto con le persone. Da lì la volontà di realizzare, non appena possibile, un lavoro partecipato, che mettesse al primo posto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadiocorriereTv : Dentro lo show di #VivaRai2... alla scoperta delle sagome e degli allestimenti che creano la magia. Il racconto del… - raicinque : 'Omero non piange mai - Eroi': Andrea @Pennacchiiiii porta il pubblico alla scoperta di Omero e delle sue opere. Ri… - Dont_EverLetGo : @matteodiamante Grazie ?? per non esserti soffermato ai pregiudizi e alla superficialità di essi. Sei stata un amico… - giocarmon : Leggi gratis tante anteprime della Collana Vivere Roma. Tour virtuali alla scoperta dei misteri, storia e leggende… - ambrata_s : @FrancescoLopane Passeggiata alla scoperta della città perché non c'ero mai stata -