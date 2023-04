Alfa Romeo Quadrifoglio, il 13 aprile una grande novità (Di martedì 11 aprile 2023) Un secolo di Alfa Romeo Quadrifoglio . Il 2023 segna il centenario del logo più amato e prestigioso per i modello del Biscione . Ovvero quando una Alfa Romeo RL Targa Florio guidata da Ugo Sivocci ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Un secolo di. Il 2023 segna il centenario del logo più amato e prestigioso per i modello del Biscione . Ovvero quando unaRL Targa Florio guidata da Ugo Sivocci ...

