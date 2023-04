Alessandro Parini | oggi il rientro della salma dell' italiano morto a Tel Aviv

(Di martedì 11 aprile 2023) È atteso nel primo pomeriggio di11 aprile ilin Italiadi, il 35enne romano ucciso a Tel. Il volo di Stato arriverà all'aeroporto di Ciampino, dove ci saranno i genitori del giovane ma anche gli amici che erano con lui in Israele nella vacanza che si è trasformata in una tragedia. Sarà presente anche il presidenteRepubblica Sergio Mattarella. I funerali sono previsti fra giovedì e venerdì. I medici israeliani hanno escluso che l'attentatore abbia avuto un ictus mentre era alla guida'auto piombata sulla folla: è stata scartata, perciò, l’ipotesi che si sia trattato di un incidente.

È atteso nel primo pomeriggio di oggi 11 aprile il rientro in Italia della salma di, il 35enne romano ucciso a Tel Aviv. Il volo di Stato arriverà all'aeroporto di Ciampino, dove ci saranno i genitori del giovane ma anche gli amici che erano con lui in Israele ...- Arriverà alle 14 a Ciampino. Medici israeliani escludono un malore per l'uomo che era alla guida dell'autoLa bara di, l'italiano rimasto ucciso nell'attentato sul lungomare di Tel Aviv venerdi' scorso, arrivera' a Roma martedi'. All'aeroporto romano di Ciampino, dove atterrera' intorno alle 14.00 ...

Alessandro Parini, martedì rientra la salma dell'avvocato morto nell'attentato di Tel Aviv Repubblica Roma

L'aereo che riporta in Italia la salma di Alessandro Parini, ucciso nell'attentato di venerdì sera a Tel Aviv, è atteso all'aeroporto di Ciampino, a Roma, intorno alle 14.00. Ad accogliere la salma di ...La bara di Alessandro Parini, l'italiano rimasto ucciso nell'attentato sul lungomare di Tel Aviv venerdi' scorso, arrivera' a Roma martedi'.