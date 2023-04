Alessandro Parini | martedì il rientro della salma a Ciampino Ad attenderla anche gli amici che erano con lui a Tel Aviv

(Di martedì 11 aprile 2023) È atteso per oggi,11 aprile, il rimpatriodi, l’avvocato 35enne rimasto ucciso in un attentato sul lungomare di Tella sera di venerdì scorso, all’inizio di quella che doveva essere una breve vacanza in Israele per il weekend di Pasqua. L’aereo con il corpo del giovane è atteso all’aeroporto di, alle porte di Roma, attorno alle ore 14. Ad attenderne l’arrivo, secondo l’Ansa, ci saranno i genitori di, maglichecon lui in Israele per quella vacanza mai cominciata. Prevista la presenza all’aeroporto militare romanodi rappresentanti delle autorità italiane. Nei giorni successivi ma entro la settimana, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Attentato Tel Aviv, i medici legali smentiscono le ricostruzioni della stampa italiana: nessun proiettile nel corpo… - LaVeritaWeb : Dopo l’attentato che ha ucciso Alessandro Parini, rivendicato dalla jihad islamica, il rais detta la linea al mondo… - GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - baggi_michela : RT @ProgDreyfus: Questi sono i palestinesi che celebrano la morte offrendo dolci, festeggiano l’attentato di Tel Aviv dove è stato ucciso A… - baggi_michela : RT @RobertaFerrero4: #Salvini: Estremisti islamici celebrano la morte di Alessandro Parini a Tel Aviv con dolciumi e pasticcini. Immagini d… -

È atteso per oggi, martedì 11 aprile, il rimpatrio della salma di, l'avvocato 35enne rimasto ucciso in un attentato sul lungomare di Tel Aviv la sera di venerdì scorso, all'inizio di quella che doveva essere una breve vacanza in Israele per il ...AGI - Dopo giorni di forte tensione, lancio di razzi e attentati, tra cui quello a Tel Aviv costato la vita ad, il premier israeliano Benjamin Netanyahu è tornato in tv all'ora di cena per cercare di tranquillizzare l'opinione pubblica e rafforzare la sua immagine, scossa dalla precaria ...GERUSALEMME " Tra i palestinesi c'è chi ha festeggiato la morte di. A denunciarlo ieri in un post su Twitter è il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Il 7 aprile un terrorista ha lanciato la sua auto contro un gruppo di turisti a Tel Aviv,...

Alessandro Parini, martedì rientra la salma dell'avvocato morto nell'attentato di Tel Aviv Repubblica Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriverà oggi 12 aprile a Roma la salma di Alessandro Parini, l'avvocato ucciso venerdì scorso in un attacco terroristico a Tel Aviv. arriva a Roma domani La bara arriverà ...Arriverà oggi a Roma, all’aeroporto di Ciampino, la salma del giovane avvocato romano Alessandro Parini, investito e ucciso lo scorso venerdì sera a Tel Aviv da Yousef Abu Jaber, palestinese cittadino ...