Alessandro Parini, la salma è in Italia | La Procura di Roma dispone l'autopsia sul corpo (Di martedì 11 aprile 2023) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery - Parini torna in Italia, la salma accolta dal presidente Mattarella - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow IN 1.200 SU ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 aprile 2023) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery -torna in, laaccolta dal presidente Mattarella - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow IN 1.200 SU ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Oggi ho ricevuto una telefonata dal Primo Ministro di Israele @netanyahu, il quale ha voluto esprimere condoglianze… - Quirinale : Aeroporto militare di #Ciampino, Il Presidente #Mattarella accoglie la salma di Alessandro #Parini - MarcoFattorini : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto a Ciampino la salma di Alessandro Parini - Milo20i : RT @Favollo2: Giorni passati a strapparsi i capelli per la morte di Alessandro #Parini a #TelAviv, poi ad attendere la salma in aeroporto… - Abner_9_ : RT @Favollo2: Giorni passati a strapparsi i capelli per la morte di Alessandro #Parini a #TelAviv, poi ad attendere la salma in aeroporto… -