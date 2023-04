Alessandro Parini | la salma attesa in Italia | anche Mattarella ad accogliere il giovane avvocato Disposta l' autopsia

(Di martedì 11 aprile 2023) Ladi, l'35enneno ucciso nell'attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv , è decollata dall'aeroporto di Been Gurion a bordo di un aereo di ...

GiorgiaMeloni: Oggi ho ricevuto una telefonata dal Primo Ministro di Israele @netanyahu, il quale ha voluto esprimere condoglianze… - Agenzia_Ansa: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accoglierà nel primo pomeriggio a Ciampino la salma di Alessandro… - IsraelinItaly: Cerimonia di commiato all'aeroporto Ben Gurion in ???? per il cittadino ???? Alessandro Parini, ucciso il 7/4 nell'atte… - FrancescoCalv18: RT @dariodangelo91: ?????? Sergio #Mattarella attenderà all'aeroporto di Ciampino la salma di Alessandro #Parini, italiano ucciso nel vile att… - Remo2222222: RT @GiorgiaMeloni: Oggi ho ricevuto una telefonata dal Primo Ministro di Israele @netanyahu, il quale ha voluto esprimere condoglianze per…

La salma di, l'avvocato 35enne italiano ucciso nell'attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv , è decollata dall'aeroporto di Been Gurion a bordo di un aereo di Stato. Ad ...Ma lui ha un dubbio: 'Questo furto mi puzza', la salma a Roma oggi. Aveva detto alla mamma: 'Ci vediamo a Pasquetta'. Lei lo aveva avvisato: 'È pericoloso' Condomini solidali Il ...La Procura di Roma disporrà l'autopsia sulla salma di, l'avvocato ucciso nell'attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv. Domani mattina il pm Gianfederica Dito, titolare del fascicolo, affiderà l'incarico per l'...

Alessandro Parini, martedì il rientro in Italia della salma dell'avvocato romano RomaToday

E' decollato poco prima di mezzogiorno dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv l'aereo di Stato che riporta in patria la salma di Alessandro Parini, il giovane avvocato italiano ucciso in un attentato ...La salma di Alessandro Parini, l'avvocato 35enne italiano ucciso nell'attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv, è decollata dall'aeroporto di Been Gurion a bordo di un aereo di ...