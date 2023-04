Alessandro Parini, in Italia la salma del giovane morto a Tel Aviv. Giovedì i funerali (Di martedì 11 aprile 2023) È atterrato nel primo pomeriggio all'aeroporto di Ciampino il volo di Stato con la salma di Alessandro Parini, il 35enne romano rimasto vittima di un attentato a Tel Aviv. L'Airbus A319 con a bordo il feretro è atterrato alle 14:50 sulla pista. Ad accogliere la salma i familiari, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La salma è stata poi trasferita all'ospedale Gemelli per l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma, che indaga per attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni. I funerali del 35enne sono previsti fra Giovedì e venerdì. I medici israeliani hanno escluso che l'attentatore abbia avuto un ictus mentre era alla guida dell'auto piombata ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 11 aprile 2023) È atterrato nel primo pomeriggio all'aeroporto di Ciampino il volo di Stato con ladi, il 35enne romano rimasto vittima di un attentato a Tel. L'Airbus A319 con a bordo il feretro è atterrato alle 14:50 sulla pista. Ad accogliere lai familiari, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Laè stata poi trasferita all'ospedale Gemelli per l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma, che indaga per attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni. Idel 35enne sono previsti frae venerdì. I medici israeliani hanno escluso che l'attentatore abbia avuto un ictus mentre era alla guida dell'auto piombata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Oggi ho ricevuto una telefonata dal Primo Ministro di Israele @netanyahu, il quale ha voluto esprimere condoglianze… - Quirinale : Aeroporto militare di #Ciampino, Il Presidente #Mattarella accoglie la salma di Alessandro #Parini - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accoglierà nel primo pomeriggio a Ciampino la salma di Alessandro… - Arkos71 : RT @Favollo2: Giorni passati a strapparsi i capelli per la morte di Alessandro #Parini a #TelAviv, poi ad attendere la salma in aeroporto… - zan62 : RT @Favollo2: Giorni passati a strapparsi i capelli per la morte di Alessandro #Parini a #TelAviv, poi ad attendere la salma in aeroporto… -