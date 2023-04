Alessandro Parini, in Italia il feretro dell'avvocato morto nell'attentato di Tel Aviv (Di martedì 11 aprile 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto oggi 11 aprile a Ciampino la salma di Alessandro Parini, l'avvocato romano morto... Leggi su europa.today (Di martedì 11 aprile 2023) Il presidentea Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto oggi 11 aprile a Ciampino la salma di, l'romano...

