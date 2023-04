Alessandro Parini | decollato da Tel Aviv il volo che riporta a Roma la salma del 35enne Ad attenderlo Sergio Mattarella

(Di martedì 11 aprile 2023) Ladista rientrando. Come atteso, è, dall’aeroporto Ben Gurion di Tel, l’aereo di Stato chein patria l’avvocatoucciso in un attentato sul lungomare di Tella sera di venerdì scorso, all’inizio di quella che doveva essere una breve vacanza in Israele per il weekend di Pasqua. Ada Ciampino ci sono le autorità italiane, i familiari e gli amici che erano con lui a Tel. Ma anche il presidente della Repubblica. Prima della partenza c’è stata una breve cerimonia con una benedizione da parte di padre Davide Meli, cancelliere del Patriarcato latino di Gerusalemme. Nei giorni successivi ma entro la ...

AGI - Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad accogliere questo pomeriggio all'aeroporto militare di Ciampino, la salma di, l'avvocato romano morto nell'attentato di venerdì scorso a Tel Aviv. Il 35enne è stato ucciso dall' auto piombata sulla folla mentre camminava sul lungomare della città israeliana. È atteso nel primo pomeriggio di oggi 11 aprile il rientro in Italia della salma di, il 35enne romano ucciso a Tel Aviv. Il volo di Stato arriverà all'aeroporto di Ciampino, dove ci saranno i genitori del giovane ma anche gli amici che erano con lui in Israele ...

Alessandro Parini, martedì rientra la salma dell'avvocato morto nell'attentato di Tel Aviv Repubblica Roma

All'aeroporto romano di Ciampino, dove atterra intorno alle 14.00 il volo di stato con la salma del giovane avvocato romano, ci saranno ad attenderlo i genitori, ma anche gli amici. Le prime indagini ...L’uomo, atterrato a Malpensa, si trovava in Israele in vacanza ed è rimasto ferito in maniera non grave nell’attentato costato la vita al 35enne Alessandro Parini. Ancora a Tel Aviv l’altro ferito ...