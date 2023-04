Alessandro Parini, atterrato a Ciampino l’aereo con il feretro dell’italiano morto a Tel Aviv – Video (Di martedì 11 aprile 2023) È atterrato all’aeroporto di Ciampino il volo di Stato con la salma di Alessandro Parini, il giovane romano rimasto vittima di un attentato a Tel Aviv. L’Airbus A319 con a bordo il feretro è atterrato alle 14:50 sulla pista. Ad accogliere il feretro ci sono i familiari, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. A Ciampino, intanto, è arrivato anche il carro funebre. I funerali del trentacinquenne avvocato romano si terranno giovedì. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Èall’aeroporto diil volo di Stato con la salma di, il giovane romano rimasto vittima di un attentato a Tel. L’Airbus A319 con a bordo ilalle 14:50 sulla pista. Ad accogliere ilci sono i familiari, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. A, intanto, è arrivato anche il carro funebre. I funerali del trentacinquenne avvocato romano si terranno giovedì. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Oggi ho ricevuto una telefonata dal Primo Ministro di Israele @netanyahu, il quale ha voluto esprimere condoglianze… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accoglierà nel primo pomeriggio a Ciampino la salma di Alessandro… - IsraelinItaly : Cerimonia di commiato all’aeroporto Ben Gurion in ???? per il cittadino ???? Alessandro Parini, ucciso il 7/4 nell’atte… - Radio1Rai : #Ciampino Commozione all’arrivo della salma di Alessandro Parini. Nelle prossime ore l’autopsia del giovane. L’invi… - alberto_parini : RT @lvogruppo: ?Alessandro trovato morto in casa: è il QUINTO CASO in poche settimane, Chioggia sotto choc. ??????????????? #nessunacorrelazione… -