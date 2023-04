Alessandra Mastronardi sposerà Gianpaolo Sannino: “Lui è stato il mio primo amore” (Di martedì 11 aprile 2023) Alessandra Mastronardi in una lunga intervista a Vanity Fair ha annunciato che tra pochi mesi sposerà il compagno Gianpaolo Sannino. Dopo la storia con Ross McCall, attore inglese al quale è stata legata per quattro anni, ha ritrovato il sorriso tra le braccia del primo uomo di cui si è innamorata, 17 anni fa. L’attrice, volto celebre della serie tv cult I Cesaroni, ha raccontato la sua personale commedia romantica alla rivista: “È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Ci siamo conosciuti diciassette anni fa, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per 15 anni: oggi, alla fine, sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata”. Come in una commedia romantica, i due si sono conosciuti da ragazzi, ben 17 anni or sono, ma poi il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 aprile 2023)in una lunga intervista a Vanity Fair ha annunciato che tra pochi mesiil compagno. Dopo la storia con Ross McCall, attore inglese al quale è stata legata per quattro anni, ha ritrovato il sorriso tra le braccia deluomo di cui si è innamorata, 17 anni fa. L’attrice, volto celebre della serie tv cult I Cesaroni, ha raccontato la sua personale commedia romantica alla rivista: “È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Ci siamo conosciuti diciassette anni fa, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per 15 anni: oggi, alla fine, sposerò iluomo di cui mi sono innamorata”. Come in una commedia romantica, i due si sono conosciuti da ragazzi, ben 17 anni or sono, ma poi il ...

