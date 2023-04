Alessandra Mastronardi sposa Gianpaolo Sannino, l'annuncio dell'attrice «Il primo amore della mia vita» (Di martedì 11 aprile 2023) Alessandra Mastronardi si sposa. «Con il primo amore della mia vita», racconta a Vanity Fair nell'annuncio del matrimonio che si terrà a luglio. attrice... Leggi su leggo (Di martedì 11 aprile 2023)si. «Con ila mia», racconta a Vanity Fair nell'del matrimonio che si terrà a luglio....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Alessandra Mastronardi sceglie Vanity Fair per annunciare il matrimonio col suo primo amore: «Ci siamo conosciuti,… - fanpage : Alessandra Mastronardi sposerà Gianpaolo Sannino, conosciuto 17 anni fa: “Ci siamo conosciuti diciassette anni fa,… - r_jesuisprest : RT @VanityFairIt: Alessandra Mastronardi sceglie Vanity Fair per annunciare il matrimonio col suo primo amore: «Ci siamo conosciuti, ci sia… - mtvitalia : Il primo amore non si scorda mai? Per #AlessandraMastronardi è davvero così: l’attrice ha annunciato che si sposa c… - silviadc95 : RT @fanpage: Alessandra Mastronardi sposerà Gianpaolo Sannino, conosciuto 17 anni fa: “Ci siamo conosciuti diciassette anni fa, ci siamo l… -