Alessandra Mastronardi annuncia il matrimonio a Vanity Fair: "Sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata!" (Di martedì 11 aprile 2023) Alessandra Mastronardi convolerà a nozze e ad annunciarlo è stata la diretta interessata, durante un'intervista per Vanity Fair. La giovane attrice, che ha esordito nel ruolo di Eva dei Cesaroni, ha finalmente trovato l'uomo della sua vita. Questo è quanto ha raccontato al magazine, spoilerando così il lieto evento in arrivo. Il suo compagno, che ha definito "il primo amore della sua vita" è Gianpaolo Sannino, noto dentista romano. I due infatti si sono riuniti dopo diciassette anni dalla loro prima relazione, terminata all'epoca in una manciata di mesi. A detta sua però, in tutti questi anni "si sono sempre rincorsi". Ci sentivamo ogni tanto, una volta all'anno, a volte anche mai. C'erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e ...

