Al ristorante gli spacca il centrotavola sul naso: nei guai una ragazza di Guidonia (Di martedì 11 aprile 2023) Una serata di violenze ed aggressioni al ristorante Maffei di Verona, dove una comitiva di ragazzi romani, nella sera dello scorso martedì 4 aprile, ha aggredito il caposala solamente per aver difeso una sua collega che era stata vittima di qualche atteggiamento poco consono. Ecco cosa è successo. Parroco scopre ragazzini a rubare in Chiesa, loro lo picchiano: aggressione choc in Provincia di Roma Serata violenta la ristorante Maffei di Verona Una comitiva decide di entrare nel ristorante Maffei di Verona per consumare la propria cena. Sono tanti, oltre una decina, e per questo vengono divisi in due tavoli diversi. Inoltre, sono rumorosi, fanno casino, e sin dall'inizio hanno un atteggiamento scortese e decisamente sopra le righe. Poi, dopo qualche momento, puntano la loro vittima: una cameriera, nei confronti della quale cominciano a ...

