(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGiovedì 13 aprile, alle ore 21, l’attore e regista romano debutta al Teatro comunale con “. Unsul”, monologo tratto dal testo di Margaret Mazzantini sulla condizione umana e sulla tensione che ci tiene legati e sugli obblighi sociali da rispettare Avellino, 11 aprile 2023 – “No.non pretende.non tende la mano.ha i pugni chiusi.ha fatto una scelta”.è un uomo normale, un uomo come tanti, finché una disgrazia, anche questa, in qualche modo normale, non imputabile a lui, fa sì che gli si rompa qualcosa dentro. Ciò che si spezza è la tensione che ci tiene legati al mondo degli obblighi sociali, delle convenienze, delle forme. L’uomo scioglie tutti i legami. Aveva una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luca_Gesualdo : @G_Cobianchi Mateo arriva all'Inter ???? -

... il pallone colpisce la traversa tornando in campo,in corsa Marino che mette in rete, ma il ... Falcocchia, Di, Di Sebastiano, Liberatore (26 st Barbarino), Cavallaro (1 st Tucceri), ...... il pallone colpisce la traversa tornando in campo,in corsa Marino che mette in rete, ma il ... Falcocchia, Di, Di Sebastiano, Liberatore (26' st Barbarino), Cavallaro (1' st Tucceri), ...Il Chieti ha un calo di concentrazione e al 32'l'inaspettato pareggio delle padrone di casa:... All.: Turco Mariano Chieti Calcio Femminile: Falcocchia, Tucceri (30' st Cavallaro), Di, ...

Al Gesualdo arriva Sergio Castellitto con “Zorro. Un eremita sul marciapiede” AvellinoToday

Arriva la prima condanna sugli ammanchi nelle casse del Teatro "Carlo Gesualdo" di Avellino. Due anni e otto mesi di reclusione sono stati inflitti alla responsabile della ...AVELLINO- Arriva la condanna per il presunto peculato sugli incassi del Teatro Gesualdo di Avellino. Due anni e otto mesi alla legale rappresentante, questa la pena irrogata dai giudici del Tribunale ...