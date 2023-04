«Al City Balotelli si fece espellere e Mancini scese negli spogliatoi e gli lanciò una borsa»

(Di martedì 11 aprile 2023) A parlare è l’ex magazziniere del Manchester, Les Champan, che al podcast Ninety Three Twenty ha rivelato alcuni aneddoti sulle liti tra. L’allenatore e l’attaccante, entrambi italiano, hanno lavorato insieme al. Il Daily Mail riporta alcuni aneddoti rivelati al podcast. Quello che più interessa al tabloid inglese risale al derby contro lo United vinto 6-1 dal Mancio. Per festeggiare il gol, Mario aveva indossato una maglietta con su scritta la domanda “Why always me?”, “perché sempre io?”. «Un giorno Mario mi ha portato in giro e mi ha detto “Voglio questo stampato sulla mia maglietta, cosa ne pensi?” Ho detto sì, lo stamperò, ma gli ho detto non puoi avere niente che sia offensivo per i fan dello United o per chiunque altro. È uscito con una o due idee ma ho risposto “No, Mario” e poi ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Balo e il City: 'Mancini lanciò una borsa, vennero quasi alle mani' #Balotelli #Mancini #ManchesterCity - CalcioWeb : Il retroscena sulla lite #Balotelli-#Mancini: il gesto dell'allenatore nello spogliatoio del #ManchesterCity - Fprime86 : RT @sportmediaset: Balo e il City: 'Mancini lanciò una borsa, vennero quasi alle mani' #Balotelli #Mancini #ManchesterCity - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Balo e il City: 'Mancini lanciò una borsa, vennero quasi alle mani' #Balotelli #Mancini #ManchesterCity - Bianca34874951 : RT @sportmediaset: Balo e il City: 'Mancini lanciò una borsa, vennero quasi alle mani' #Balotelli #Mancini #ManchesterCity -

Una volta Mancini esono venuti quasi alle mani. Lo racconta un ex magazziniere del Manchester, Les Chapman, intervenuto al podcast Ninety Three Twenty dove ha fatto luce su alcuni interessanti retroscena ...Stava per tornare in campo per seguire la partita quando è incappato nella borsa di Costel Pantilimon (ex giocatore del Manchester). L'ha raccolta, si è girato e l'ha lanciata verso, ...Il primo gol con la maglia del, manco a dirlo, è arrivato dagli undici metri. Un rigore ... "E poi Negredo, Edin Dzeko,". Nel posto giusto, ma a volte non basta In questo gol però ...

Retroscena Balotelli: "Lite con Mancini, che gli lanciò una borsa addosso" - Sportmediaset Sport Mediaset

Un ex kitman (responsabile dello spogliatotio) del Manchester City ha rivelato alcune storie esilaranti sul periodo di Mario Balotelli al club, incluso il retroscena del famigerato "Why Always Me", l ...In effetti, penso che la cosa di Aguero sia stata il suo unico assist (Chapman si riferisce al gol del 3-2 al QPR che diede il titolo al City, ndr)". Il massaggiatore ha anche ricordato il vizio del ...