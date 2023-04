(Di martedì 11 aprile 2023) La quarta edizione delsi terrà dal 5 al 7 maggio “e promette di essere, anche quest’anno, un tripudio di incontri ed eventi dedicati alla lettura per tutti”. Con una novità senza precedenti: la manifestazione accoglierà lanazionale, ospitando la dozzina degli scrittori che concorrono al prestigioso premio letterario italiano. Unavolta assoluta nell’isola per la storica competizione della Fondazione Bellonci che ha sceltoe il suopiù amato dai lettori, soprattutto giovani. L’edizione 2023 delè stata presentata stamattina a Le Ciminiere dal suo ideatore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Al Catania Book Festival prima tappa dello Strega Tour: (Adnkronos) - La quarta edizione del Catania Book Festival… - ledicoladelsud : Al Catania Book Festival prima tappa dello Strega Tour - tuttoteKit : Il Catania Book Festival torna a maggio #CataniaBookFestival #tuttotek - CataniaToday : Catania Book Festival, presentata oggi la quarta edizione - marco_m_ : RT @Letteratitudine: CATANIA BOOK FESTIVAL 2023: presentata la 4ª edizione -

La quarta edizione delFestival si terrà dal 5 al 7 maggio 'e promette di essere, anche quest'anno, un tripudio di incontri ed eventi dedicati alla lettura per tutti'. Con una novità senza precedenti: la ...L'edizione 2023 delFestival è stata presentata stamattina a Le Ciminiere dal suo ideatore e direttore, Simone Dei Pieri, insieme al docente Marco Lo Curzio, coordinatore del Dipartimento di Progettazione e ...... che non è siciliana solo nel senso dio Palermo ma nel senso molto più ampio, e non solo ... Per scaricare l'e -

Al Catania Book Festival prima tappa dello Strega Tour La Sicilia

La quarta edizione del Catania Book Festival si terrà dal 5 al 7 maggio “e promette di essere, anche quest’anno, un tripudio di incontri ed eventi dedicati alla lettura per tutti”. Con una novità senz ...entrambi professori ordinari di Scienze tecniche dietetiche applicate dell’Università di Catania, hanno esposto la loro attività di ricerca nel campo della nutrizione correlata alla adozione della ...