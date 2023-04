Akira | il live-action targato Warner Bros sarà il prossimo film di Taika Waititi ad arrivare sugli schermi?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _TorixSpring_ : ho appena scoperto che il live action di Akira lo dovrebbe dirigere taika che dire, se uscirà davvero lo guarderò ?? - bugman2077 : >live action Akira >Taika Waititi nonononononononononononononono - OperaSpaziale : RT @Helliot_Spencer: Commenta con una gif. - Helliot_Spencer : Commenta con una gif. - JustNerd_IT : Akira: Taika Waititi è ancora al lavoro sul film remake in live action - -

Dopo anni di silenzio e di sviluppo interrotto, abbiamo un sorprendente aggiornamento sul film- action didi Taika ......potrebbe accompagnare anche il- action sul grande schermo. Sucker Punch ha infatti reso disponibile per i giocatori di Ghost of Tsushima la "modalità Kurosawa" (omaggio al regista...Nella mitologia del cinema, la realizzazione diè stata per l'animazione l'impresa matta e disperatissima che Apocalypse Now di Coppola è stato per il cinemaaction: non a caso, nel 1980 l'...

Akira: Taika Waititi sta ancora lavorando al film live-action Lega Nerd

The post continued: "I extend this petition no longer as an artist, but as a mother who wants to protect and care for the psychological and emotional wellbeing of her children so that they can live a ...Shakira has "begged" members of the media to respect her children's privacy, speaking "not as an artist, but as a mother".