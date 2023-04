Agricoltura toscana: il gelo “brucia” le piante di pesche e kiwi. Danni dal Mugello all’Aretino, dalla Maremma all’Elba (Di martedì 11 aprile 2023) Il brusco ritorno dell'inverno, con tempèerature basse e perfino gelate, ha provocato Danni seri all'Agricoltura toscana. Lo denuncia Coldiretti, che, attraverso un comunicato, fa sapere che dal Mugello, dove oltre venti ettari di piante di kiwi sono stati ''bruciate'' dal freddo, fino all'aretino, con il 50% della produzione di pesche compromessa, ai vigneti eroici dell'Isola d'Elba, già in vegetazione avanzata passando per la Maremma e la Lunigiana, l'inverno sembra aver inghiottito la primavera Leggi su firenzepost (Di martedì 11 aprile 2023) Il brusco ritorno dell'inverno, con tempèerature basse e perfino gelate, ha provocatoseri all'. Lo denuncia Coldiretti, che, attraverso un comunicato, fa sapere che dal, dove oltre venti ettari didisono stati ''te'' dal freddo, fino all'aretino, con il 50% della produzione dicompromessa, ai vigneti eroici dell'Isola d'Elba, già in vegetazione avanzata passando per lae la Lunigiana, l'inverno sembra aver inghiottito la primavera

