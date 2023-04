(Di martedì 11 aprile 2023) L'ingresso diinsegna l'inizio di un nuovo capitolo per l' azienda toscana specializzata in alimenti biologici. Nel suo futuro c'è l'obiettivo di creare unalimentare nel ...

L'ingresso diin ProBios segna l'inizio di un nuovo capitolo per l' azienda toscana specializzata in alimenti biologici. Nel suo futuro c'è l'obiettivo di creare un polo alimentare nel settore ...

Agreen capital in Probios per un polo del bio - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Milano, 11 apr. (askanews) - L'ingresso di Agreen Capital in ProBios segna l'inizio di un nuovo capitolo per l' azienda toscana specializzata in alimenti biologici. Nel suo futuro c'è l'obiettivo di ...La scelta è tra titoli a cedola bassa le cui quotazioni rimbalzano di più quando scendono i tassi, oppure la garanzia di un flusso di reddito stabile grazie ai Btp a coupon elevato. Ecco cosa fare in ...