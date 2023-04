Agostinelli è arrivato all’Imbriani | con lui il presidente Vigorito

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Andreaall’Antistadio Imbriani per dirigere la sua prima seduta da allenatore del Benevento. Il tecnico marchigiano – che nel frattempo ha chiesto la rescissione del contratto che lo legava ai maltesi del Gudja United – ha raggiunto il centro di allenamento nel primo pomeriggio. Ad accompagnarlo ilOreste, che gli ha mostrato le strutture e lo stadio.si è poi presentato ai calciatori per guidarli in quella che sarà la seconda seduta giornaliera. In mattinata il gruppo aveva lavorato agli ordini di Dagoberto Carbone, che dopo l’esonero di Cannavaro era stato promosso al ruolo di ‘vice’ di Roberto Stellone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Prima rete stagionale per l'attaccante dal Renate.

A partire da sabato, quando gli amaranto andranno al "Vigorito" di Benevento, nuova ultima in classifica in seguito allo stop interno contro la Spal, alle dimissioni di Stellone e all'arrivo di ...