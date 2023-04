Agorà | Casini e la premonizione su Schlein | Abolizione correnti? Cosa le succederà

(Di martedì 11 aprile 2023) ... bordata aè stato anche ospite a Tg1 Mattina, su Rai1, ed ha analizzato il destino di Forza Italia alla luce delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: 'Io non leggo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicola23453287 : RT @Crudeli45198835: Agorà vedete gli invitati. Mummie preistoriche anche su Rai 1 c'è Casini il teologo nonchè Mummia preistorica. Questa… - SofiaSea2021 : RT @Crudeli45198835: Agorà vedete gli invitati. Mummie preistoriche anche su Rai 1 c'è Casini il teologo nonchè Mummia preistorica. Questa… - Agenparl : AGORA’ (RAI3)/Casini: La Schlein ha vinto facendo appello alle forze più dinamiche della sinistra, pe ... - - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Agorà vedete gli invitati. Mummie preistoriche anche su Rai 1 c'è Casini il teologo nonchè Mummia preistorica. Questa… - Crudeli45198835 : Agorà vedete gli invitati. Mummie preistoriche anche su Rai 1 c'è Casini il teologo nonchè Mummia preistorica. Ques… -

Nel corso della puntata dell'11 aprile di, il programma televisivo mattutino di Rai3 condotto da Monica Giandotti, è ospite Pierferdinando. L'ex presidente della Camera, eletto in ...Affettuoso l'amico Pierferdinando. "Voglio abbracciare affettuosamente Silvio Berlusconi che conosco da tanti anni e con cui sono sempre rimasto, anche negli anni del più duro dissenso, in un ...Anche Pier Ferdinandose ne guarda bene: 'Devo fare 500 km. Vado a raccontare chi era ... A Rai 3, la destra sta per scippare alla sinistra il programmama Schlein fa un po' Maria ...