Agli studenti cinesi vengono ancora negati i visti in base all’ordine di Trump sull’immigrazione (Di martedì 11 aprile 2023) I funzionari consolari statunitensi continuano a negare i visti Agli studenti cinesi laureati in base all’università cinese frequentata. L’amministrazione Biden ha continuato a negare i visti in base a un decreto emanato da Donald Trump nel maggio 2020. La ricerca e l’esperienza hanno dimostrato che la proclamazione è costosa per gli Stati Uniti e per Leggi su periodicodaily (Di martedì 11 aprile 2023) I funzionari consolari statunitensi continuano a negare ilaureati inall’università cinese frequentata. L’amministrazione Biden ha continuato a negare iina un decreto emanato da Donaldnel maggio 2020. La ricerca e l’esperienza hanno dimostrato che la proclamazione è costosa per gli Stati Uniti e per

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Agli studenti cinesi vengono ancora negati i visti in base all’ordine di Trump sull’immigrazione - Pierfanze208 : RT @ilgiornale: In un liceo di Padova vengono dati premi in denaro agli studenti che eccellono: ecco l'iniziativa e le proteste della Rete… - MassimoFranchi : RT @ilmanifesto: Padova, l'iniziativa dell’istituto Scalcerle. La Rete degli studenti medi: «È il fallimento dell’istruzione, una competizi… - christiancritic : @guiodic Adesso causa credito scolastico i docenti sono costretti a mettere anche 9 agli studenti altrimenti non av… - YerleShannara : RT @ilmanifesto: Padova, l'iniziativa dell’istituto Scalcerle. La Rete degli studenti medi: «È il fallimento dell’istruzione, una competizi… -